بالفيديو.. المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال في محور التوغل بغزة

العالم - خاص العالم

معارك ضارية تشهدها شوارع غزة بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال في المناطق التي توغلت فيها. كتائب القسام تحدثت استمرار القتال الشديد في محتلف المحاور وقالت ان المجاهدين اشتبكوا مع قوة خاصة صهيونية بالشيخ رضوان وانهم اوقعوا نحو عشرين جنديا بين قتيل وجريح كما دمرو دبابة من نوع ميركافا، وفي مخيم البريج وسط القطاع اكدت كتائب القسام ان المجاهدين تمكنوا من تدمير ناقلتي جند بقذيفة الياسين، كما فجرو دبابتين من نوع ميركفاه بعبوة شواظ.

هذا تمكنوا مجاهدو القسام من تفجير منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

هذا ونشرت القسام مشاهد متعددة للمعارك في غزة، مفارز الهاون القسامية وهي تضرب جنود الاحتلال في محاور التوغل في القطاع غزة.

كما نشرت مشاهد لطائرة 'Skylark-2' التي تمّ الاستيلاء عليها. وأوضحت القسام في بيان مرفق بالمشاهد، أنّه تمّ الإستيلاء على هذه الطائرة أثناء مهمة استخباراتية لها غرب بيت حانون شمال قطاع غزة.

بدورها اعلن سرايا القدس ان مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محاور التقدم شمال وشرق مدينة خانيونس، مضيفة ان المجاهدين استهدفوا ناقلة جند ودبابتين صهيونيتين بقذائف 'التاندوم' والـ ار بي جي في محوري التقدم التفاح والدرج بمدينة غزة. مؤكدة انها قصفت تجمعات جنود الاحتلال في منطقة بني سهيلا شرق خانيونس بقذائف الهاون، كما نشرت السرايا مشاهد من قلب محاور التقدم في شمال قطاع غزة لمقاتليها اثناء قصفهم عسقلان وعدد من المستوطنات في غلاف غزة برشقات صاروخية،واخرى لقيام مقاتليها بضرب الآليات العسكرية الاسرائيلية بقذائف الهاون.