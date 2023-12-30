رئيس جيش الاحتلال السابق: الإطاحة بنتنياهو الحل الوحيد لإنقاذ الكيان من حرب اهلية  

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فشل جيش الاحتلال الاسرائيلي في تحقيق انجاز واضح في قطاع غزة، بدأ يلقي بثقله على الحياة السياسية لبنيامين نتنياهو داخليا.

انتقادات كثيرة بدأت توجه الى حكومة نتنياهو وصلت إلى حد التحذير من واقع كارثي ينتظر الكيان بعد انتهاء الحرب. قائد اركان جيش الاحتلال السابق دان حالوتس وجه انتقادات لاذعة لنتنياهو، ورأى أن الحل الوحيد لإنقاذ الكيان هو الإطاحة ببنيامين نتنياهو وحكومته. حالوتس أكد ان جيش الاحتلال ينهزم في غزة امام المقاومة. هذه الهزيمة تنعكس على الداخل، حيث حذر حالوتس من حرب اهلية تعصف بالكيان في حال استمرار نتنياهو في الحكم، وبقاء تحالفه مع اليمين المتطرف.

الانتقادات تواصلت ضد حكومة نتنياهو لاسيما من رؤساء حكومة سابقين.

ايهود باراك اعتبر ان تحقيق انجاز محوري في مواجهة حركة حماس امر بعيد المنال، وقال أن من يعتقدون انه بالإمكان هزيمة حماس وإجبار الفلسطينيين على مغادرة القطاع طوعيا فهو يحلم.

بدوره دعا رئيس الحكومة الأسبق إيهود اولمرت نتنياهو إلى إجراء صفقة تبادل شاملة للأسرى وإنهاء الحرب. أولمرت شدد على انه ما زال هناك طريق طويل قبل الحديث عن هزيمة حماس، معتبرا أن الكيان مقبل على أيام صعبة حتى بعد انتهاء الحرب.

كابوس نتنياهو لا يقتصر على الانتقادات، حيث بات يواجه معارضة واسعة في الشارع، مع تزايد التظاهرات والاحتجاجات التي تطالب الحكومة بقبول إنهاء الحرب واغلاق موضوع الاسرى، موضوع قد ينفجر في وجه حكومة نتنياهو في أي لحظة، مع مرور الوقت وغياب أي انجاز ميداني لجيش الاحتلال



