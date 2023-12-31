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'نيويورك تايمز' تكشف أين كان جيش الإحتلال اثناء بدء 'طوفان الاقصى'

'نيويورك تايمز' تكشف أين كان جيش الإحتلال اثناء بدء 'طوفان الاقصى'
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

في تحقيقها حول الأحداث التي وقعت في السابع من أكتوبر، أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إلى عدم وجود خطة للجيش الإسرائيلي للتعامل مع عملية طوفان الاقصى المفاجئة من قبل حماس.

العالم- فلسطين المحتلة

في ذلك اليوم، شنت حماس هجومًا غير متوقع في قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص وإصابة الآلاف واحتجاز 240 رهينة وفقًا للأرقام الإسرائيلية الرسمية.

منذ ذلك الحين، قام الاحتلال بشن هجمات جوية وبرية قوية على قطاع غزة، وأسفر ذلك عن استشهاد أكثر من 21 ألف شخص، وغالبيتهم من الأطفال والنساء.

وفي تحقيقها، استندت "نيويورك تايمز" إلى مقابلات مع مسؤولين حاليين وسابقين، حيث خلصت إلى أن جيش الإحتلال الإسرائيلي لم يكن مستعدًا لمواجهة هجوم حماس الضخم.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الجيش فشل في فهم حجم الهجوم وحماية المواطنين الإسرائيليين، وكانت استجابته بطيئة وغير فعالة، حيث أرسل فرقًا صغيرة وغير مجهزة لمواجهة هجوم جماعي.

كما وجد التحقيق أن الجيش يعاني من نقص في عدد الأفراد وسوء التنظيم، حتى وصل الجنود إلى التواصل عبر تطبيقات التراسل الفوري واعتماد منشورات وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف المهاجمين.

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