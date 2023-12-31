قائد في لواء الجولاني يوضح مصائب جنود الاحتلال بغزة.. سنبكي بعد الحرب!

العالم- فلسطين المحتلة

واستذكر كوهين فقدان عشرات الجنود والضباط، خلال القتال في غزة، حيث قال: "سوف نبكي بعد انتهاء الحرب".

واضاف قائد في لواء الجولاني: "كان القتال في حي الشجاعية في غزة صعبًا جدًا، وكان يجب علينا الحذر من العبوات الناسفة التي يمكن أن يضعها لنا رجال حماس، مكثنا هناك 18 يومًا، وكان بمثابة حرب عقول هناك. كان رجال حماس يتواجدون على بعد عشرات الأمتار من قواتنا، ينتظروننا وهم يأكلون التمر ويشربون الماء، وانتظروا دخولنا إلى منطقتهم لكي يقضوا علينا، وكانوا يطلقون الصواريخ باتجاهنا، ويضعون العبوات الناسفة أمامنا".

يُذكر أن لواء جولاني يُعد من أكثر الألوية العسكرية الإسرائيلية التي فقدت مقاتلين خلال الحرب الحالية في غزة، من بينهم الرقيب "روئي جوري" وكذلك قائد الكتيبة 13 "تومر جرنبرغ"، حيث يشير كوهين انه كان أحد أصدقائه، وتأثر جدًا لفقدانه، وكان الأمر صعبًا جدًا عليه، لكنه سيؤجل البكاء عليه إلى ما بعد الحرب.

وسرد تفاصيل ما حصل هناك: "في إحدى ساحات القتال التي تواجدنا فيها في غزة، فوجئنا بإطلاق نار كثيف باتجاهنا، لم نعرف مصدر إطلاق النار، وسقط العديد من القتلى، وجُرح الكثير من جنودنا، وأمرت الجنود عدم التقدم إلى الأمام، ريثما يتم إخلاء القتلى والجرحى".

وبسبب ما حصل في هذا المكان وسقوط العديد من القتلى والجرحى وصف كوهين هذا لمكان بـ"زقاق الموت".

واوضح قائد الجولاني أنه كان يأمل في كل مرة، يقتحم منزلًا في غزة، ويجري فيه تمشيطًا، أن يجد فيه اسرى إسرائيليين أحياء ويعود بهم إلى عائلاتهم في إسرائيل، لكنه في كل مرة يُصدم بعدم وجود أي أثر للاسرى.

ووصف القتال في غزة بأنه جنوني بسبب صعوبته.

وحول الخطأ الذي ارتكبته قوات الإحتلال بإطلاق نار على الاسرى الإسرائيليين الثلاثة، قال: "حدث مؤلم، ونشعر أننا أضعنا الفرصة، لكننا اعتقدنا أنها محاولة من قبل حماس لجرنا إليهم، أو محاولة لإغوائنا".

وكتب موقع والا: "بسبب مقتل الكثير من مقاتلي لواء الجولاني في غزة، فإن قائد لواء الجولاني "دافيد كوهين" يعرف أنه سيكون هناك وقت للبكاء عليهم".

ويقول كوهين في هذا السياق "بعد انتهاء الحرب سوف نزور عائلات القتلى ونبكي عليهم،".