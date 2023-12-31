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شاهد..كيف احنت كتائب القسام 'رأس حربة' جيش الإحتلال في غزة؟

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

انتشر خبر سحب الجيش الإسرائيلي لواء "الجولاني" من قطاع غزة، لوقف نزيف الخسائر الثقيلة التي مني بها جيش الاحتلال من جانب كتائب القسام.

العالم- فلسطين

وتظهر مقاطع الفيديو كمائن نصبتها كتائب القسام للايقاع بضباط وجنود لواء الجولاني وتدمير معداتهم في حي الشجاعية بغزة.

ولا توجد حرب أو عملية عسكرية كبيرة في تاريخ كيان الاحتلال منذ قيامها لم يكن للواء "الجولاني" سهم فيها، والمعروف عنه أن الجيش الإسرائيلي يدفع به على الدّوام في نقاط الاشتباك عالية الخطورة، والمهام المحفوفة بقدر كبير من الصعوبة والتعقيد خلال أي حرب أو عملية عسكرية واسعة.

وتشكل لواء الجولاني في 22 فبراير 1948، نتيجة تقسيم لواء "ليفانوني" المنتشر على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة إلى لواءين أصغر حجماً، لواء "جولاني" ولواء "كرملي".

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