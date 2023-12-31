بالفيديو.. المقاومة تلقن واشنطن درسا قاسيا في اليمن والعراق وسوريا

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من اليمن |لى سوريا والعراق تقف قوات المقاومة في جبهة واحدة بوجه الوجود الاميركي الداعم لكيان الاحتلال الاسرائيلي في عدوانه على غزة.

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أفادت بوقوع هجوم على بعد ستين ميلا بحريا شمال غرب ميناء الحديدة اليمني حيث أبلغت سفينة عن تعرضها لهجوم بثلاثة زوارق وجرى تبادل إطلاق نار دون وقوع خسائر.

وأعلنت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى عن تعرض سفينة حاويات لهجوم صاروخي خلال عبورها البحر الأحمر مضيفة أن المدمرة الأميركية 'غريفلي' استجابت لاستغاثة السفينة واسقطت صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقا من مناطق تسيطر عليها القوات اليمنية.

وأشارت إلى أن هذا هو الهجوم الثالث والعشرين الذي تشنه القوات اليمنية على سفن منذ التاسع عشر من تشرين الثاني نوفمبر الماضي.

وحثت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السفن العابرة في البحر الأحمر بتوخي الحذر، إثر تلقيها تقريرا عن حادث جنوب غرب ميناء الحديدة اليمني مساء السبت دون مزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه القوات اليمنية استهداف السفن المرتبطة بكيان الاحتلال الإسرائيلي العابرة لمضيق باب المندب تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

وفي سوريا شنت قوات المقاومة عدة هجمات على قواعد اميركية شملت قاعدة مطار خراب الجير بريف اليعربية بالحسكة وقاعدة الرميلان شمال شرق سوريا.

كما تم قصف القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي شرق دير الزور شرقي سوريا بثلاث طائرات مسيرة انتحارية وبما لا يقل عن خمسة صواريخ نوع غراد. |لى ذلك أفادت مصادر ميدانية إن القاعدة العسكرية الامريكية في حقل كونيكو غاز شرق محافظة دير الزور تعرضت الى هجوم بما لا يقل عن ستة صواريخ نوع غراد.

وفي العراق تبنت المقاومة الإسلامية استهداف قاعدة حرير الأميركية الواقعة قرب أربيل شمالي البلاد بالمسيرات نصرةً لغزة ورداً على المجازر.

وأكدت قوى المقاومة ان عمليات الاستهداف هذه تمثل ردّاً على مجازر كيان الاحتلال الصهيوني بحق سكان غزة وردا على الوجود الاميركي الداعم للاحتلال مشددة على استمرارها في دكّ ما وصفته بمعاقل العدو.