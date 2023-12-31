بالفيديو.. قادة عراقيون يقدمون شهادات للتاريخ بشأن قادة النصر

العالم - مراسلون

يحيي العراق الذكري الرابعة لاستشهاد قادة النصر الحاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس. مناسبة يستذكر فيها العراقيون دور هذين القائدين في تحرير البلاد من تنظيم "داعش" وارساء الامن الاستقرار كما يستقراون مسلسل الجرائم الامريكية ضد بلاد الرافدين الذي مازال مستمرا حتي الساعة .

وقال رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، ان " لا يمكن ان ننكر ان العقود الثلاثة الماضية أو العقدين الماضيين كانت شخصية الحاج قاسم خاصة لها بصمة كبيرة جدا على كل التشكلات السياسية و الامنية وما حصل في منطقتنا من ارهاصات افرزت قوى ممانعة ومقاومة استطاعت ان تقف بوجه الهيمنة العالمية على هذه المنطقة"



رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي كان رئيسا للوزراء عندما تعرض العراق لهجمة داعش الارهابية قدم شهادته للتاريخ حول دور الشهيد قاسم سليماني في تلك الفترة الحرجة التي مر بها العراق.

وقال نوري المالكي " اريد ان اسجل للتاريخ وشهادة لله لولا الجهد الذي قام به الحاج قاسم سليماني لما استطعنا بالسلاح حتى الذي استوردناه واشتريناه من دول اخرى ، وكنا نقدم طلب للسلاح في يوم وفي اليوم التالي يصل السلاح الذي استطعنا ان نعوض فيه النقص الذي احدثه الحصار علينا".

واستذكر السفير الإيراني، حقبة احتلال داعش للمحافظات العراقية بالقول إن خطة داعمي داعش كانت إقامة دولة لهؤلاء الإرهابيين، لولا فتوى الجهاد الكفائي الصادرة من النجف الشرف.

واوضح السفير الايراني "كانت خطة الداعمين الاجانب لداعش هي اقامة حكم من الرعب على اجزاء من الاراضي العراقية على مدى طويل لكن طويت صفحة هذه الجماعة الارهابية بتضحيات كثيرة وبفضل فتوى المرجعية الرشيدة والشجاعة في النجف الاشرف التي ادت الى تشكيل الحشد الشعبي"

وشهدت المحافظات العراقية فعاليات الشهادة والسيادة لاحياء ذكري قادة النصر والتي تستغرق عشرة ايام. فعاليات ارتفعت فيها مطالبات انهاء الوجود الامريكي علي ارض الرافدين باعتباره مزعزعا للامن والاستقرار للبلاد.