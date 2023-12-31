أهم جبهة تواجه رئيس الوزراء الاسرائيلي؛ تطلب بإقالته

العالم - الاحتلال

وباتت هذه التظاهرات شبه دائمة تمتد من منطقة الی اخری، منهم من يمشون لأيام من حيفا وصولاً الی تل أبيب ومن ثم الی القدس المحتلة رافعين ليل نهار لافتات حول منزلي رئيس الكيان الاسرائيلي ورئيس حكومته تطالب بوقف الحرب وتحرير المحتجزين والاسری مهما كان الثمن.

وقال المختص بالشأن الاسرائيلي محمد زحايكة لقناة العالم:"توسع رقعة التظاهرات في الشارع الاسرائيلي مؤشر قوي علی ان هذه الاحتجاجات سوف تؤتي أكلها في الضغط علی الحكومة الاسرائيلية اليمنية الحالية من أجل الاستجابة الی مطالب الشارع الاسرائيلي في الاسراع بالافراج عن الرهائن لدی المقاومة في غزة".

وباتت الجبهة الداخلية مع تزايد رقعة التظاهرات وحجم المشاركين بها داخل كيان الاحتلال الاسرائيلي تعد من الجبهات الرئيسية والتي تشكل ضغطاً كبيراً علی رئيس حكومة الحرب بنيامين نتنياهو الذي يقود حرباً عبثية من تحقيق أي انجاز بخصوص ملف المحتجزين والاسری لدی المقاومة الفلسطينية سوی انه يقوم بقتلهم بأيد جيشه المرتعش داخل قطاع غزة.

وقال المحلل السياسي راسم عبيدات لقناة العالم:"المنحی والتطور اللافت في هذه القضية انها اصبحت تطرح شعارات سياسية، بمعنی انها تطالب بإقالة نتنياهو وهي بذلك تلتقي مع المعارضة الاسرائيلية التي تطرح ايضاً اقالة نتنياهو وخاصة ان اربعة رؤساء وزراء سابقين طرحوا قضية اقالة نتنياهو منهم ايهود باراك وايهود اولمرت ويائير لبيد وافيغدور ليبرمان.

وتستمر الدعوات الاسرائيلية من قبل سياسيين وعسكريين سابقين للاستمرار بالخروج الی الشارع ضد حكومة الحرب المشتهية لانجاز واحد تقوم بتسويقه الی شارعها الذي بدأ ينتفض ضدها.

ويبقی تواصل التظاهرات علی مدار الساعة سواء في تل ابيب أو في القدس ضد حكومة الحرب وبنيامين نتنياهو وتعد هذه الجبهة الضاغطة عليه من أهم الجبهات لوقف الحرب.