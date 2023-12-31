بالفيديو.. تظاهرات حاشدة امام مقر رئاسة الوزراء في لندن تضامنا مع غزة

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في إطار سلسلة فعاليات نظمها المنتدى الفلسطيني بالتنسيق مع منظمات داعمة لفلسطين، شهد مقر رئاسة الوزراء في لندن تجمعًا ضخمًا تجمع فيه المئات تعبيرًا عن الاستنكار للاستمرار في العدوان الغاشم على قطاع غزة. من أجل وقف فوري لإطلاق النار ومحاسبة مرتكبي الجرائم الحرب وداعميهم أمام المحكمة الدولية.

شارك في هذه المظاهرة عدد من الشخصيات البارزة في المجتمع، حيث قدموا كلمات نابعة من القلب تحث على استمرار التظاهر والضغط من أجل محاسبة المتورطين في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال رئيس مؤسسة قرطبة لحوار الثقافات، انس التكريتي "المطالبة حصرا بوقف اطلاع النار لم يعد يكفي جريمة ارتكبت بحق عشرات الالاف بل اكثر من مليوني انسان في قطاع غزة ، جريمة يجب الا تمر ولذلك الرسائل التي ارسلت من على المنصة هي لاهل غزة الدعم والتاييد والاسناد والاستمرار في التظاهر والوقفات والمنادة بالحق الفلسطيني. والامر الاخر هو للحكومة البريطانية لن موقفها هو موقف اجرامي بحق"

وفي وسط أجواء مشحونة بالهتافات التي تطالب بالحرية لفلسطين، لم يستطع المتظاهرون إخفاء دموعهم التي انهمرت ، ردًا على ما اعتبروه مجزرة ترتكب بدم بارد في غزة مؤكدين على استمرار هذه الفعاليات كجزء من حملة دولية للتضامن مع فلسطين.

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