باقري كني: 'ازالة الدولرة' هي من ضمن مهام ايران في مجموعة بريكس

العالم - ايران

واضاف باقري في تصريح صحفي ان ايران وكباقي اعضاء منظمة بريكس ستتابع نشاطها لازالة الدولرة من التبادل التجاري والاقتصادي والمالي في داخل مجموعة الاقتصادات الناشئة الكبيرة وان بعض الجهود تجري الان بهذا الصدد.

وتابع باقري "هناك مهام ونشاطات مشتركة وعديدة مع باقي اعضاء بريكس ومن اهمها ازالة الدولرة عن التبادل التجاري والاقتصادي والتعاون المالي ونامل تعزيز هذه النشاطات وتوسيعها لكي نحقق هذا الهدف سريعا".

وقد تأسست منظمة بريكس في عام 2009 وتضم اكبر الاقتصادات الناشئة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا.