الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
١١:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

باقري كني: 'ازالة الدولرة' هي من ضمن مهام ايران في مجموعة بريكس

باقري كني: 'ازالة الدولرة' هي من ضمن مهام ايران في مجموعة بريكس
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

قال مساعد وزير الخارجية الايراني علي باقري كني ان ايران تتطلع الى نشاطات واسعة في اطار منظمة بريكس بالتعاون مع باقي الدول الاعضاء ومن جملة هذه المهام ازالة الدولرة من التبادل التجاري.

العالم - ايران

واضاف باقري في تصريح صحفي ان ايران وكباقي اعضاء منظمة بريكس ستتابع نشاطها لازالة الدولرة من التبادل التجاري والاقتصادي والمالي في داخل مجموعة الاقتصادات الناشئة الكبيرة وان بعض الجهود تجري الان بهذا الصدد.

وتابع باقري "هناك مهام ونشاطات مشتركة وعديدة مع باقي اعضاء بريكس ومن اهمها ازالة الدولرة عن التبادل التجاري والاقتصادي والتعاون المالي ونامل تعزيز هذه النشاطات وتوسيعها لكي نحقق هذا الهدف سريعا".

وقد تأسست منظمة بريكس في عام 2009 وتضم اكبر الاقتصادات الناشئة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا.

روابط ذات صلة

ايران وجنوب افريقيا تؤكدان على استثمار طاقات 'بريكس' لتطوير العلاقات

صادرات ايران لدول بريكس تسجل 9.1 مليار دولار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف