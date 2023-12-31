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رئيسي : الصهاينة سيدفعون ثمن جريمتهم باغتيال الشهيد رضي موسوي 

رئيسي : الصهاينة سيدفعون ثمن جريمتهم باغتيال الشهيد رضي موسوي 
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

وصف الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي، تضحيات الشهداء بأنها حجر الأساس لأمن البلاد واقتدارها، واعتبر ان جهادهم واستشهادهم من اجل الوطن بانه مدعاة عزة وكرامة .

العالم - ايران

واكد الرئيس رئيسي، اليوم الاحد، في لقاء مع عائلة الشهيد سيد رضي موسوي، والذي تم دون سابق إنذار في منزل الشهيد، أن خدمات وجهود هذا القائد العظيم في دعم وتمكين محور المقاومة الإسلامية، ستجعل اسمه مع أصدقائه ورفاقه خالدا إلى الأبد في التاريخ المشرف للبلاد .

واعتبر إن العمل الخبيث والجبان الذي قام به الكيان الصهيوني الغاصب والمجرم باغتيال القائد السيد موسوي سببه عجز وإحباط هذا الكيان أمام محور المقاومة في المنطقة.

وفي الختام اكد الرئيس الايراني بان هذه الجريمة لن تمر دون رد، وسيدفع المجرمون الصهاينة ثمن هذه الجريمة.

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