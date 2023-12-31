الاحتلال يغتال خطيب المسجد الأقصی الشيخ يوسف سلامة

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في دير البلح ان خطيب المسجد الاقصی رفض مغادرة بيته والتسليم امام التهجير القسري الذي يسعی اليه الاحتلال الاسرائيلي، فقامت طائرات الاحتلال باغتياله وقصف بيته لإرهاب باقي المواطنين الفلسطينيين الرافضين اخلاء بيوتهم في مخيم المغازي.

وتم انتشال زوجة الشيخ يوسف سلامة وابنتاه أحياء ولكنه فارق الحياة في هذا القصف.

ولليوم السادس والثمانين على التوالي، يتواصل عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان، إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وارتقاء أكثر من 21 ألف شهيد و إصابة أكثر من 56 ألفا آخرين، معظمهم أطفال ونساء.