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نتنياهو يهاجم جنوب أفريقيا!

نتنياهو يهاجم جنوب أفريقيا!
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

وصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهام جنوب أفريقيا له بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة بأنه "زائف".

العالم - الإحتلال

ويأتي ذلك بعدما رفعت جنوب أفريقيا دعوى يوم الجمعة في المحكمة الدولية (ICJ) ضد الاحتلال، بسبب عدوانها على غزة.

وقال نتنياهو، خلال اجتماع مجلس الوزراء في تل أبيب، مهاجما جنوب أفريقيا "لا يا جنوب أفريقيا، ليس نحن الذين جئنا لارتكاب الإبادة الجماعية".

وجاء ذلك بعد أن أعلن رئيس جنوب إفريقيا ماتاميلا رامافوزا، أن "بلاده قدمت شكوى للمحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق في "جرائم حرب" ارتكبها كيان الإحتلال في قطاع غزة".

وقال رامافوزا إن "بلاده تعتقد أن [إسرائيل] "ترتكب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية في قطاع غزة"، الذي قتل فيه آلاف الفلسطينيين، بالإضافة لتدمير مستشفيات وبنى تحتية عامة".

وفي وقت سابق، قدمت جنوب إفريقيا، طلبا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد الكيان الصهيوني لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة.

وقالت محكمة العدل الدولية في بيان، ان جنوب إفريقيا أكدت أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (...) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاتنية الأوسع أي الفلسطينيين".

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