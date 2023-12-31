دراسة تكتشف طريقة جديدة تدمر 99% من الخلايا السرطانية!

العالم- الصحة

تُعرف جزيئات الأمينوسيانين - وتستخدم عادة كأصباغ صناعية في التصوير الطبي – بأن يمكن لذراتها أن تهتز في انسجام تام وتشكل "بلاسمون" عندما تتعرض عن قرب للأشعة تحت الحمراء، مما يتسبب في تمزق أغشية الخلايا السرطانية.

المطارق الجزيئية

ووفقا لنتائج الدراسة التي نشرت في مجلة Nature Chemistry في وقت سابق من هذا الشهر، هذا العلاج ــ من خلال استخدام ما يسميه الباحثون "المطارق الجزيئية" ــ فعال بشكل لا يصدق.

وكانت فعاليته بنسبة 99% ضد خلايا سرطان الجلد البشرية في المختبر، في حين أن نصف الفئران المصابة بأورام سرطان الجلد أصبحت خالية من السرطان بعد تلقي العلاج باستخدام هذه الطريقة.

وقال سيسيرون أيالا أوروزكو، عالم الأبحاث في جامعة رايس والمؤلف الرئيسي للدراسة: "هذه الجزيئات عبارة عن أصباغ بسيطة يستخدمها الناس لفترة طويلة. مؤكدًا أنها متوافقة حيويًا ومستقرة في الماء وجيدة جدًا في ربط نفسها بالبطانة الخارجية الدهنية للخلايا.

الأشعة تحت الحمراء القريبة

واضاف "ولكن على الرغم من أنها كانت تستخدم للتصوير، إلا أن الناس لم يعرفوا كيفية تنشيطها كبلازمونات" ، مشيرًا إلى أن هذه الدراسة تدور حول طريقة مختلفة لعلاج السرطان باستخدام القوى الميكانيكية على المستوى الجزيئي.

وتعتبر الأشعة تحت الحمراء القريبة مهمة في هذه الطريقة لأنها تساعد العلماء على التعمق في جسم الإنسان. وبهذه الطريقة، يمكن علاج سرطان العظام وأعضاء الجسم المختلفة دون الاضطرار إلى إجراء عملية جراحية للوصول إلى مركز نمو السرطان.