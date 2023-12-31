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"قنبلة موقوتة" على الحدود اللبنانية مع 'إسرائيل'!

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال المفكر المصري والقيادي الناصري صفوت حاتم :" إن الوضع على الحدود اللبنانية يشبه الوضع في يونيو 1967، ويتمثل في إشكالية "من سيضرب الضربة الأولى ويفقد التعاطف الدولي"؟

العالم - لبنان

لذلك توقع حاتم أن تستمر التحرشات العسكرية الإسرائيلية، معتبرا أنه "ربما تفتعل [إسرائيل] حدثا ما لتبرير الضربة الأولى على حزب الله"، وأن "حسابات [إسرائيل] قد تصل لخيار شمشون - أي عليّ وعلى أعدائي"، وقد تجر المنطقة كلها لحرب جديدة.

وأضاف: "ذكرني هذا بإشكالية الضربة الإستباقية التي كانت محور نقاش في القيادة المصرية في يونيو 1967 وإشكالية التحذيرات الدولية بمعاقبة من يبدأ بالضربة الأولى، والتي أطلقتها أمريكا وفرنسا آنذاك".

واعتبر المحلل أن "[إسرائيل] لا تلتزم بأي قانون أو قواعد ثابتة"، لذا يجب على القوى الوطنية اللبنانية أن "تستعد استعدادا كاملا".

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