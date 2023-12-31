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كتائب القسام تعرض مشاهد من التحام مجاهديها مع آليات الاحتلال في مخيم البريج

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

بثت كتائب القسام مشاهد أسطورية من التحام مقاتليها مع قوات وآليات الاحتلال في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

العالم- فلسطين

كما نشر الاعلام العسكري لكتائب القسام التابعة لحركة المقاومة الاسلامية "حماس"، مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع آليات العدو في محاور مدينة خانيونس.

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وتواصل كتائب القسام، وفصائل المقاومة الفلسطينية، خوض ملاحم بطولية واشتباكات من مسافة صفر مع قوات الاحتلال الصهيوني في محاور التوغل في قطاع غزة، وفجرت المزيد من الدبابات ودكت تحشدات العدو بقذائف الهاون.

وأعلنت كتائب القسام ان مجاهديها استهدفوا جيبين عسكريين من نوع همر بالعبوات واشتبكوا مع أفرادهما بالأسلحة الرشاشة وإوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة.

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