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فيديو خاص: غارات الاحتلال ورد حزب الله اليوم!!

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية في جنوب لبنان بأن القصف الاسرائيلي استؤنف بعد ساعات من الهدوء على مناطق مختلفة فيما ردت المقاومة الاسلامية على اعتداءات الاحتلال باستهداف مواقع الاحتلال واوقعت في صفوفه العديد من الاصابات بين قتيل وجريح، مشددة على انها لن تسكت على تمادي الاحتلال.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان الغارات الاسرائيلية تجددت على العديد من القرى واطراف القرى الحدودية في القطاع الغربي والقطاع الاوسط.

وتابع ان خمس غارات استهدفت منطقة جبل بلاط القريبة من بلدة راميا والناقورة واللبونة مرفقة بعدد من قذائف المدفعية.

واوضح : كانت هناك انفجارات من القطاع الاوسط في موقع تلة العاصي الاسرائيلي الذي يستهدف بلدة ميس الجبل وعيترون بشكل متقطع.

واكد ان المقاومة ردت على الاحتلال باستهداف موقع حنيتا ما اسفر عن مقتل وجرح عدد من جنود العدو، مشيرا الى ان المقاومة كانت قد اعلنت انها لن تسكت على تمادي الاحتلال وخاصة استهداف المدنيين.

وتابع ان اصوات الانفجارات تسمع من مواقع قريبة للعدة ومنها مستعمرة المطلة ومسكاف عام وموقع المنارة والعباد، التي كانت تتولى القصف على القرى المحاذية للشريط الحدودي مع كيان الاحتلال.

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو ....

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