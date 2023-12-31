فيديو خاص: الموقف الاكثر سخونة اليوم في الضفة الغربية!!

واضاف مراسلنا: على ما يبدو ان جيش الاحتلال سيداهم منازل المواطنين وهذه ليست المرة الاولى يقوم بذلك وانما خلال الاسبوع الماضي قام بذلك عدة مرات.

وتابع: وخلال ساعات الصباح قام الاحتلال بإغلاق البوابة الرئيسية لمخيم الفوار جنوب الخليل التي جرت فيه عملية الدهس امس وادت الى اصابة جندي صهيوني بحسب الاعلام العبري.

واوضح مراسل العالم ان جيش الاحتلال منع بشكل كامل المواطنين من الدخول والخروج من والى المخيم، حتى سيرا على الاقدام.

واشار الى ان جيش الاحتلال داهم ايضا قبل ذلك بلدة الشيوخ الى الشمال الشرقي من الخليل وقام بتفتيش منازل المواطنين دون ان تسجل حالات اعتقال بين الفلسطينيين.

واكد مراسلنا ان الموقف كان اكثر سخونة في طولكرم شمال الضفة التي اقتحمتها القوات الاسرائيلية فجرا، وكان هناك اطلاق صاروخ من قبل طائشرة مسيرة في مخيم شمس الذي انسحب منه الاحتلال بعد عشر ساعات ما ادى الى خراب كبير فيه.

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