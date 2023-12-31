'خطوة ستدمر أمريكا'.. مستشار سابق لأوباما يتوقع!

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وقال أكسلرود في تصريحات لشبكة "سى إن إن": "إنه لديه تحفظات قوية للغاية على كل ما يحدث، مضيفا إنه يعتقد أنه يمزق البلاد لو تم من ترامب حقا من الترشح لأن عشرات الملايين من الناس سيصوتون له".

وشدد المستشار السابق، على أنه إذا كان الديمقراطيون يرغبون بهزيمة ترامب، فيجب عليهم "على الأرجح" أن "يفعلوا ذلك عبر صناديق الاقتراع".

وأشار أكسلرود إلى أن محاولات إقالة الرئيس السابق أدت إلى نتائج عكسية: فبعد توجيه الاتهامات المختلفة ضد ترامب، تعاظمت شعبيته بين الجمهور.

واعترف أكسلرود قائلا: "لقد أجرينا هذه التجربة، وتبين أنه يكسب فقط منذ أن بدأت عملية توجيه التهم ضده".

في وقت سابق،كانت وزيرة خارجية ولاية ماين قد قررت الأسبوع الماضي أيضا ضرورة رفع اسم ترامب من بطاقة اقتراع السباق التمهيدي بالولاية أيضا، بسبب سلوكه قبل وخلال أحداث اقتحام الكونغرس في 6 يناير 2021 باعتبار انها تنتهم التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي.

وقالت وزيرة الخارجية هذه الولاية الأمريكية، جينا جريسوولد، إنه سيكون بمقدور ترامب المشاركة في الانتخابات إذا لم تؤكد المحكمة العليا الأمريكية استبعاده في المواعيد المحددة.

وفي وقت لاحق، أعلنت شانا بيلوز وزيرة خارجية ولاية مين، عن قرار مماثل.

وأعلن مكتب حملة ترامب عزمه استئناف هذه القرارات، ووصفها "بمحاولة لسرقة الانتخابات والتدخل فيها".

من جهة أخرى،توقعت صحيفة "فاينانشال تايمز"،أن يخسر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة عام 2024.

ووفقا للصحيفة فإن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن سيفوز في الانتخابات.