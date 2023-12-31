مرض جلدي يفتك بالعشرات من جنود الاحتلال في غلاف غزة

العالم- الاحتلال

وكشفت صحيفة معاريف العبرية، أنّه “تم تشخيص إصابة عشرات الجنود بآفات جلدية يشتبه في أنها طفيل الليشمانيا المسبب لمرض (وردة أريحا)، بعد لدغات من ذبابة الرمل”.

وحول هذه الآفة، أوضحت الصحيفة العبرية، أنّ “عشرات الجنود أصيبوا بآفات جلدية تقرحية أو إفرازية، حيث توجه الجنود إلى أطباء الوحدة أو أطباء الأمراض الجلدية، فشخصوا حالاتهم بالاشتباه في الإصابة بوردة أريحا (الليشمانيا)”.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ هذا التشخيص يدور حول آفة جلدية التهابية مؤلمة للغاية تستمر لعدة أسابيع في حال عدم تلقي علاج، وغالبًا ما تترك هذه الآفة ندبات على الجلد.

ونوهت إلى أنّه “تم إرسال بعض الجنود لإجراء فحوصات مخبرية، ولم تظهر نتائجها بعد، أما البعض الآخر فتوقف نشاطهم العملياتي وتم تحويلهم إلى عيادات الجلدية بسبب فتك الآفة بهم”.

وفيما يتلعق بمكان الاشتباه بحدوث العدوى الجلدية، أكدت الصحيفة أنّ “الإصابات بالطفيلي لم تحدث في غزة، بل في منطقة غلاف غزة”.