شاهد/صنعاء تعلن استشهاد وفقدان 10 من قواتها بعدوان أمريكي..تفاصيل

العالم- اليمن

وقال العميد يحيى سريع في بيان مساء الاحد ان القوات الأمريكية اعتدت على 3 زوارق تابعة للقوات البحرية أثناء أدائها واجبها الإنساني والأخلاقي، ما اسفر عن استشهاد وفقدان 10 من منتسبي القوات البحرية اليمنية.

واضاف سريع ان القوات المسلحة اليمنية تزف في خضم معركة الإسناد لطوفان الأقصى شهداء القوات البحرية، قائلا: نهيب ببقية الدول عدم الانخراط في المسلك الأمريكي الخطير لما سينتج عنه من تداعيات سلبية ستؤثر تداعياتها على الجميع.



واوضح متحدث القوات المسلحة اليمنية: ان تنفيذ عملية عسكرية على سفينة الحاويات "ميرسك هانغزو" كانت متجهة لموانئ فلسطين المحتلة بصواريخ بحرية مناسبة.

ولفت الى ان عملية الاستهداف لسفينة الحاويات جاءت بعد رفض طاقمها الاستجابة للنداءات التحذيرية من القوات البحرية.

واكد العميد سريع على ما جاء في بياناتنا السابقة بشأن منع مرور السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وتابع اننا حريصون على حركة الملاحة البحرية إلى كل الوجهات باستثناء الكيان الإسرائيلي، وننصح كافة الدول بعدم الانجرار مع مخططات الأمريكي الهادفة إلى إشعال الصراع في البحر الأحمر .

وحذر متحدث القوات المسلحة اليمنية: اننا لن نتردد في التصدي لأي عدوان ضد بلدنا وشعبنا، مضيفا: نهيب بأبناء شعبنا وجميع الأحرار أن يكونوا على يقظة كبيرة والاستعداد للخيارات كافة في مواجهة التصعيد الأمريكي.