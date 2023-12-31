صحفيو غزة يوجهون رسائل في يوم الوفاء للصحافي الفلسطيني + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وقال باسل خلف مراسل تلفزيون العربي لكاميرا العالم: "في مثل هذا اليوم يجب التذكير بأن دولة الاحتلال تشعر نفسها بأنها فوق القانون، وبالتالي نحن نتحدث عن عدم مساءلة وعدم محاسبة وإفلات من العقاب."

وأضاف: رسالتي للعالم أجمع بأن هذا الشعب الفلسطيني قد سئم هذه الحروب وسيل الدماء النازف من قبل الفلسطينيين بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يتوانى في استهداف المدنيين.. بأن على هذا العالم الحر أن يحرك ساكنا وأن يغير في كيل الموازين.

وقال أكرم دلول مراسل قناة الميادين: نحن كصحفيين نتعرض لاستهداف إسرائيلي مستمر وهذا الاستهداف عن سابق إصرار وترصد، الغاية منه وقف صورة الجرائم والمجازر، والحقيقة التي ينقلها الصحفيون بعدساتهم وكلماتهم وأقلامهم للعالم أجمع.

من جانبه أكد فؤاد جلادة مدير المراسلين في تلفزيون فلسطين ضرورة: أن تنتهي هذه الحرب المجنونة بكل ما تحمل الكلمة من معنى.. هذه المحرقة يجب أن تنتهي الآن.. هذه رسالتي كصحفي.

وحذر محمد أبو راموس مراسل قناة الغد أنه: إذا ما بقى الحال على ما هو عليه ولم يتدخل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالصحفيين وحقوق الصحفيين، حيث المكان الذي يستشهد فيه هذا العدد الكبير من الصحفيين في وقت قصير.. فإن عداد الشهداء والضحايا من الصحفيين الفلسطينيين ما بين شهداء ومصابين ومعتقلين سيبقى مستمرا، ولن يقف عند عدد 106 من الشهداء.

وأضاف أكرم دلول: وبالتالي هذا يتطلب وقفا فوريا لهذه السياسة والسلوكيات الإسرائيلية من خلال موقف حازم من الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات المعنية.

وقال باسل خلف: نحن كصحفيين نقول بأن كل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي لن تثني الصحفي الفلسطيني عن الاستمرار في تغطيته.

وأضاف فؤاد جلادة: الصحفيون في قطاع غزة من مواقعهم يودعون كل يوم زملاء، ويعودون سريعا من أجل تغطية الأحداث من أول وجه.

وفي كلمتها بالوقفة صرحت مراسلة قناه العالم إسراء البحيصي مخاطبه العدو الإسرائيلي بالقول: "نحن كنا فقط نريد أن نغطي الحدث.. ولكن أنت مصر أن تجعلنا أبطالا.. ولذلك فرضت علينا هذه المعادلة.. ونحن سنكون أوفياء لهذا الوطن وهذا الشعب."

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..