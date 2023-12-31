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بالفيديو.. مزيد من استهدافات المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

غزة (العالم) 2023.12.31 – تواصلت المعارك الضارية بين كتائب القسام وجيش الاحتلال في قطاع غزة، واستهدف مقاتلو القسام دبابات ميركافا وجرافة عسكرية إسرائيلية بقذائف 'الياسين 105'، كما دمروا آليات للاحتلال في مخيم البريج.

العالمخاص بالعالم

تدمير المزيد من الآليات والدبابات الإسرائيلية واستهداف المزيد من جنود وضباط جيش الاحتلال كانت حصيلة الاشتباكات الضارية بين المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال في مناطق بينها مخيم البريج وحي التفاح ومدينة خان يونس.

جيش الاحتلال أعلن مقتل المزيد من جنوده وإصابة بعضهم بجروح خطرة في المعارك المتواصلة في قطاع غزة، لترتفع حصيلة القتلى الرسمية منذ بدء توغله البري إلى أكثر من 170 ضابطا وجنديا.

كتائب القسام استهدفت جرافة إسرائيلية من نوع دي 9 بقذيفة ياسين 105 شمال مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كذلك استهدفت بقذائف الهاون تجمعين لجهود وآليات الاحتلال في المدينة.

وعرضت الكتائب مشاهد عن التحام مجاهدي القسام مع آليات وجهود الاحتلال في مخيم البريج وسط القطاع.. واستهدف رجال القسام قوات إسرائيلية خاصة شرق حي التفاح بالعبوات والقذائف إثر اشتباكهم معها بالأسلحة الرشاشة.

وأعلنت الكتائب أنها استهدفت مع كتائب المجاهدين طائرة آباتشي إسرائيلية بصاروخ سام 7 جنوب حي الزيتون في غزة.

سرايا القدس من جانبها أعلنت قصف تحشيدات عسكرية إسرائيلية بقذائف الهاون في منطقة تل الهوى جنوب غرب، مشيرة إلى تفجير فتحة أحد الانفاق بمجموعة من جنود الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة ووقوع المجموعة بين قتيل وجريح.

وفي ظل الفشل الأمني في ساحات القتال كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن تعرض جيش الاحتلال لاختراق أمني كبير، حيث انتحل مستوطن إسرائيلي صفة مقاتل في وحدة اليمام وعضو في جهاز الشاباك، وأنه تمكن من دخول غزة وسرقة أسلحة وذخائر وطائرة بدون طيار وجهاز لاسلكي من جيش الاحتلال بالاضافة إلى زي عسكري، والتقط صورة مع شخصية بارزة جاءت لزيارة جهود الاحتلال في غزة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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