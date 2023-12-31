شاهدوا.. ذباب الرمل يعيق انخراط جنود الاحتلال في معارك غزة

العالم – خاص بالعالم

هذا ويعيق 'ذباب الرمل' انخراط جنود الاحتلال في معارك غزة وينقل إليهم الأمراض، شلل في صفوف جيش الاحتلال الاسرائيلي، حيث أن مرض 'وردة أريحا' يتعلق بآفة جلدية التهابية مؤلمة للغاية، ويمكن أن تستمر هذه الحالة لأسابيع عدة في حال عدم تلقي العلاج، وعادة ما تتسبب هذه الآفة بتشكل ندبات على الجلد.

ورغم أن هذا الوباء ليس بجديد، فقد انتشر خلال العدوان الاسرائيلي على غزة عام 2014، بحسب رئيس الجمعية الإسرائيلية لأمراض المناطق المدارية إيلي شوارتز، إلا أنه عاد للظهور مع العدوان الحالي على القطاع، مشيرا إلى أن الاصابات تحدث في منطقة غلاف غزة، والتي كانت موبوءة بالقوارض التي تحمل الطفيل لسنوات.

من جهته، كشف مدير مستشفى برزيلاي الإسرائيلي في عسقلان بغلاف غزة حيزي ليفي أن هذه المرة عدد المصابين بالمرض قياسي، مؤكدا أن أكثر من 3500 مصاب عولجوا منذ 7 أكتوبر في المستشفى.

هجوم ذباب الرمل، أثار حالة تأهب وقلق عارم في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولذلك أوقف مشاركة جزء من الجنود في العمليات العسكرية، وتم تحويلهم إلى عيادات تعنى بالأمراض الجلدية.

وبحسب متحدث باسم جيش الاحتلال، اتخذت جميع وحدات الجيش إجراءات مختلفة لتجنب انتشار الإصابات بمرض الليشمانيا بين الجنود، حيث تم توزيع وثائق توعية، وتوفير مستحضرات مضادة للبعوض.. فيما يعرض المرضى على أطباء الأمراض الجلدية، للحيلولة دون خسارة المزيد من قواته التي تتلقى ضربات موجعة في ساحات القتال.

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