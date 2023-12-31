المقاومة الفلسطينية تستنزف جيش الاحتلال

العالم – إنقلاب الصورة

العدو الإسرائيلي يستمر في العدوان على غزة بارتكاب المزيد من المجازر، وأكثر الضحايا من المدنيين.. الأطفال والنساء.

لكن الصورة الأخرى التي يجب أن يراها الجميع هي جنازات قتلى جنود الاحتلال اليومية التي تغص بها مقابر الاحتلال داخل الكيان الصهيوني.

الفارق الكبير بين جنازات الشهداء في غزة والبطولة والحماسة التي يظهرها الشعب الفلسطيني في تشييع جثامين الشهداء وبين الصورة التي تظهر الخيبة والخسارة عند جنود وضباط الاحتلال وعند السياسيين في الكيان الصهيوني الذين يظهرون في الجنازات وكأنهم نساء ينتحبن على قتلاهم دون أي وجل ودون أي شعور بأن هذا جيش مفترض أن يكون على شيء من المعنويات المرتفعة.. إذ بنا نرى أن هؤلاء يجرون أذيال الخيبة.. لا بل أكثر من ذلك، فالمشاهدات التي يرويها الصحافيون والمراسلون الصهاينة عما يراه جنود الاحتلال في غزة باتت حديث الإعلام الصهيوني.

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