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الشهيد قاسم سليماني.. القائد الحاضر رغم الغياب

الإثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

فتحت قناة العالم هذا الاسبوع، نافذة علی نهج الشهيد الحاج قاسم سليماني.

العالم - نوافذ

نادرون هم الاشخاص الحاضرون بقوة رغم غيابهم، هو الشهيد الحاضر دوماً خلف كل بندقية لمقاوم، هو الحاضر دوماً كل ما كانت فلسطين هي المحور، هو المايسترو الاول لمعزوفة تعدد الساحات ووحدتها وتنظيمها وتجانس جبهاتها.

طوفان الاقصی فلسطيني من ألفه الی يائه ومع ذلك، تستطيع ان تتلمس حضوره عند كل مفصل.

المقاومة العراقية تعرف متی وكيف واين تضرب بيد من حديد القواعد الاميركية ومع ذلك طيفه حاضر عند كل عملية.

في يمن العزة حيث الاشداء يخططون وينفذون ويصعدون ويفرضوا سياقهم في ملاحة البحر الاحمر هو ايضاً الحاضر الغائب في هذا المشهد.

المقاومة في لبنان تفرض قواعد اللعبة وقواعد اشتباك ترتفع وتنخفض علی ساعة غزة وتخلي مستوطنات الشمال حتی اشعار اخر روحه ايضاً تصحب المقاومين عند مرابض القتال.

الشهيد قاسم سليماني الذي ارسی لنهج ثمارها الان تقلق البيت الابيض وادارته وتترك قادة الكيان امام علامات استفهام حول موعد الزوال.

هذا واستضاف برنامج نوافذ كل من رئيس الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين د. محسن صالح، ومدير موقع الخنادق د. محمد شمص.

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