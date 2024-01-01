أبرز تطورات اليوم الـ 87 للعدوان الإسرائيلي

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف اليوم الاثنين- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى، فيما تواصل طائرات الاحتلال شن غارات عنيفة وسط وغربي مدينة خانيونس تزامناً مع قصف مدفعي على الأحياء الشمالية والجنوبية والشرقية.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال محيط مسجد أبو داوود في” مخيم 2″ بالنصيرات وسط قطاع غزة، وشنت طائرات الاحتلال غارة جديدة على خانيونس.

واستشهد المواطن الفلسطيني ياسين أبو حطب وأصيب 6 آخرون بينهم أطفال، جراء القصف الإسرائيلي على منزل عائلة أبو حطب القريب مسجد بلال غرب مدينة خانيونس.

التوغلات

وتواصل قوات الاحتلال توغلاتها في عدة محاور بقطاع غزة، وسط اشتباكات ضارية تشهدها تلك المناطق.

وأفاد مراسلو "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن قوات الاحتلال تنفذ جرائم مروعة داخل مناطق التوغل، تشمل إعدامات ميدانية ومداهمة منازل ومنشآت ونهبها وتدميرها، وحصار آلاف المواطنين في منازلهم وحرمانهم من التزود بالطعام أو الماء أو الخدمات الصحية، وهناك إصابات وشهداء في المنازل والشوارع ولا تستطيع الطواقم الطبية انتشالهم، كما أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات اعتقال عشوائية ضد المواطنين يتخللها عمليات تنكيل واسعة.