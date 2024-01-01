الاحتلال يحاول الاستعانة بـ'توني بلير' لإقناع دول غربية لاستقبال لاجئين من غزة

العالم-فلسطين

وقالت القناة إنّ بلير كان في زيارة سرية إلى الكيان، الأسبوع الماضي، حيث عقد اجتماعات غير معلنة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، لمناقشة ذلك.

وخلال الاجتماعات التي عقدها بلير، طُرحت فكرة أنّ يكون بلير وسيطًا بين الكيان ودول غربية، بشأنّ قضية النازحين الفلسطينيين من قطاع غزة.

وفيما لم يصدر تعليق فوري من سلطات الاحتلال، فإن الفصائل الفلسطينية ورام الله والقاهرة تؤكد رفضها مخططات التهجير.

من جهته، نفى مصدر مقرب من بلير لصحيفة “جيروزليم بوست” ما ورد في تقرير القناة 12.

وقال المصدر: “الادعاءات المتعلقة بصلة بلير بتهجير الفلسطينيين غير صحيحة”.

وتابع المصدر “لم تحدث مثل هذه المناقشة أبدًا، ولن يناقش بلير مثل هذا الاقتراح”.