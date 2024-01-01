بالفيديو..القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية في أول دقيقة من 2024

العالم-فلسطين

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري: " الآن.. كتائب القسام تقصف مدينة "تل أبيب" وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز "M90" رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وأفادت القناة 13 العبرية بأنه تم إطلاق ما لا يقل عن 20 صاروخًا من قطاع غزة تجاه تل أبيب.

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وذكر موقع أخبار "إسرائيل اليوم": "الجيش قال انه دمر قدرات حماس الصاروخية بنسبة 80 ‎%‎ واليوم حماس تعايدنا بالعام الجديد بالضرب في مركز البلاد ، حماس انتصرت علينا.

فيما قال الصحفي الإسرائيلي هاليل بيتون من القناة الـ14 العبرية: الرشقة باتجاه تل أبيب لحظة بداية عام 2024، لا معلومات استخباراتية ولا ردع وقائي، جاءت بعد ثلاثة أشهر من بدء الحرب، حيث تتمركز قواتنا في معظم أنحاء القطاع.