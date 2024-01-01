الاحتلال يخشى اقتحام حزب الله الاراضي المحتلة من جهة الاردن

العالم - فلسطين المحتلة

يسعى جيش الاحتلال لتغيير جذري على حدود الاراضي الفلسطينية المحتلة مع الأردن خشية من عمليات نفوذ وهجمات يقوم بها حزب الله او جماعات اخرى موالية لايران، حسب تقرير لصحيفة "اسرائيل" اليوم العبرية.

ونقلت وكالة "معا الفلسطينية الاخبارية" عن التقرير الاسرائيلي قوله، إن السيناريو الذي تستعد له "اسرائيل" هو محاولات حزب الله أو جماعات أخرى موالية لإيران، اختراق الحدود الأردنية إلى إحدى المستوطنات القريبة من الحدود.

وأشارت الصحيفة أن في العامين الماضيين كانت هناك زيادة كبيرة في تهريب الأسلحة من الأردن، فيما يقدر جيش الاحتلال أن إيران تقف وراء هذه الشحنات، ويتعلق الأمر بحوالي أكثر من 1000 قطعة سلاح من مختلف الأنواع تم ضبطها على طول الحدود.

وبينت أن جيش الاحتلال ضاعف حجم القوات على طول الحدود، كما أن خطة العمل لعام 2024 أكثر شمولا، ومن المتوقع أن يطلب جيش الاحتلال من حكومة الاحتلال بناء جدار على طول الحدود، كما هو الحال بين الكيان الاسرائيلي ومصر.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء نقاط مراقبة وحراس أمن وغيرها من التدابير للتعامل مع التهريب وإحباط الهجمات المحتملة.

وأشارت الصحيفة أن في الأسابيع الأخيرة، أبلغ المستوطنون على طول غور الأردن عن إطلاق نار متكرر من المنطقة الحدودية. وفي أعقاب الشكاوى وكدرس مستفاد من معركة طوفان الاقصى، تم تعزيز الوحدات الاحتياطية في المستوطنات بهدف وقف العمليات المحتملة.