اللواء سلامي: حرب غزة مصداق للإبادة الجماعية

العالم - ايران

وأشار سلامي الذي كان يتحدث اليوم الاثنين في مراسم اسبوع البحوث ومهرجان تكريم النخبة في مجال العلوم والبحوث التابعة لقوات حرس الثورة الاسلامية والتي اقيمت في جامعة الامام الحسين (ع)، الى قرب حلول ذكرى مولد الصديقة الطاهرة بضعة الرسول الاكرم (ص) فاطمة الزهراء عليها السلام، وقدم أحر التهاني بهذه المناسبة العطرة.

وتابع قائلا: اننا نعيش في هذه الايام كذلك ذكرى استشهاد ابن ايران البار وشهيدها الخالد الحاج قاسم سليماني والشهيد سيد رضي موسوي، وكلنا نعلم بأن تاريخ الحوادث الكبيرة والتطورات التي شهدتها ايران الاسلامية، أظهر أنها ستبقى قوية بالاسلام، حيث أن ايران القوية يعني البلد المتطور الذي يطوي مراحل التقدم بسرعة هائلة.

وقال القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية: ان ايران القوية هي تلك التي تحصل على التقنيات الجديدة، وليست المستهلكة للعلوم التي تنتج في الدول الاخرى، ثم يتم نقلها الى ايران الاسلامية، وهذا الأمر ليس من أهدافنا أن نستهلك ما يأتي به الآخرون ونرفض ذلك بكل قوة.

يتبع ...