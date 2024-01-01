عدد شهداء غزة الأعلى منذ نكبة 1948

العالم-فلسطين

وأضاف "الإحصاء" في بيان أصدره اليوم، مع نهاية العام 2023، أن عدد الشهداء في فلسطين منذ بداية العام 2023 22,404 شهيدا، منهم 22,141 شهيدا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، 98% منهم في قطاع غزه، بينهم نحو 9 آلاف طفل و6,450 امرأة، في حين بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 319 شهيدا، منهم 111 طفلا و4 نساء، كما استشهد أكثر من 100 صحافي وفقا لسجلات وزارة الصحة، في حين بلغ عدد المفقودين الذين تم التبليغ عنهم في قطاع غزة أكثر من 7 آلاف مفقود، منهم 67% من الأطفال والنساء، كما نزح ما يقارب 1,900,000 مواطن داخل القطاع، بعيدا عن أماكن سكناهم.

ومع نهاية العام 2023، وصل عدد السكان في قطاع غزة 2.3 مليون فرد، منهم 1.06 مليون طفل دون سن الثامنة عشرة، يشكلون ما نسبة 47% من سكان القطاع. وبعد أكثر من 3 أشهر على العدوان على غزة، هناك ما نسبته 40% من الشهداء هم من الأطفال، وحوالي 30% من النساء.

ووفقا لبيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين حتى نهاية العام 2023، بلغ عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نحو 7,800 أسير حتّى نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، من بينهم 76 أسيرة، و260 طفلا، كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين (المعتقلون دون تهمة) (2870) معتقلا.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني تنفيذ محرقة غزة، لليوم الـ 87 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.