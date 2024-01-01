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بعد الاعتداء الأمريكي على الزوارق اليمنية.. بريطانيا تدرس شن ضربات جوية

بعد الاعتداء الأمريكي على الزوارق اليمنية.. بريطانيا تدرس شن ضربات جوية
الإثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة "ذا غارديان" إن بريطانيا تدرس شن ضربات جوية على اليمن بعد إعلان الولايات المتحدة إغراق ثلاثة قوارب يمنية ما اسفر عن استشهاد وفقدان 10 من منتسبي القوات البحرية اليمنية في البحر الأحمر.

العالم-فلسطين

ونقلت الصحيفة البريطانية عن وزير الدفاع غرانت شابس قوله إن الحكومة لن تتردد في اتخاذ "إجراءات مباشرة" لمنع وقوع المزيد من الهجمات، وسط تقارير تفيد بأن بريطانيا والولايات المتحدة تعدان بيانًا مشتركًا لإصدار تحذير نهائي للحركة اليمنية، وفقاً للصحيفة.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، الأحد، أنها استجابت لنداءات استغاثة وجهتها سفينة "ميرسك هانغتشو" بتعرضها لهجومين في البحر الأحمر، الأول صاروخي والثاني بزوارق، مشيرة إلى أنها أسقطت في الهجوم الأول صاروخين بالستيين وأغرقت ثلاثة زوارق وقتلت طواقمها في الهجوم الثاني.

وأعلن المتحدث العسكري باسم القوت المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، الأحد، عن "استشهاد 10 من أفراد البحرية اليمنية بعد استهدافهم من قبل مروحية أميركية في البحر الأحمر".

نقلت صحيفة "ذا غارديان" عن "تقارير متعددة" أن المملكة المتحدة تدرس إمكانية الرد المسلح في الوقت الذي يصر فيه اليمنيون على أن الهجمات تستهدف السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني أو التي تتجه لموانئ الكيان.

وكرر اليمنيون القول إن هجماتهم تستهدف إنهاء العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة وحملة التجويع والحصار المرافقة لها.

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