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بث مباشر يمنع مراسلة العالم من وداع جثمان أحد أفراد عائلتها.. فماذا حدث؟

الإثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

منع الواجب المهني والإعلامي لنقل صوت الحقيقية مراسلة العالم "إسراء البحيصي" من إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان أحد أفراد عائلتها رغم أنه لم يكن يبعد عنها أمتارا لأنها كانت في بث مباشر مع القناة.

العالم - خاص بالعالم

قالت "إسراء البحيصي" التي كانت تجري لقاءا مع أحد الأسرى المحررين في غزة، إن جثمان عمتها أجلي من مستشفى شهداء الأقصى حيث تتواجد فيه وأرادت أن تلقي النظرة الأخيرة على الجثمان لكن عليها ان تكمل الرسالة الصحفية، وان تستمر في البث المباشر لإجراء المقابلة مع الأسير المحرر.

قامت مراسلة العالم هذا الأمر إيمانا منها أن إيصال صوت الحقيقة هو واجب يقع على عاتق كل صحفي، لذاهكذا الصحفيون في غزة يجاهدون في ميدان عملهم ويحرمون من التواجد في الكثير من الإمكان من أجل إيصال صوت الحقيقة ونقل معاناة الشعب الفلسطيني والإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع، كما في كثير من الأحيان هم من يصبحون الخبر بقصف إسرائيلي غاشم.

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