مراسل العالم.. الاحتلال اعتقل 32 فلسطينياً منذ ليلة العيد

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في الخليل ان أعياد الميلاد والعام الجديد لم توقف نشاط قوات الاحتلال الاسرائيلي، فقد شنت حملة مداهمات في أماكن مختلفة من الضفة المحتلة واعتقلت نحو 32 مواطناً فلسطينياً خلال ليلة أمس حتی صباح يوم العيد.

وأكد ان الجيبات العسكرية الاسرائيلية اقتحمت الخليل وداهمت بعض محلات المطابع في المدينة.

وشهدت بلدة بيت امر مداهمات لقوات الاحتلال الاسرائيلي وقاموا بضرب سكان هذه البلدة من عائلة الصبارنة ثم قاموا بتخريب ممتلكات بيوتهم.

اما شرق مدينة الخليل فشهد مواجهات واشتباكات بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال الاسرائيلي ما أسفر عن اصابة شاب فلسطيني برصاصة حية حسب اعلان الهلال الاحمر الفلسطيني.

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