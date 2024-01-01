الاحتلال يعتقل 24 فلسطينيا من الضفة غالبيتهم من القدس

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، اعتقلت قوات الاحتلال من القدس، 14 مواطنا فلسطينيا، وهم: المحامي عبد الله حوشية، ومصطفى طبنجة، وعماد شماسنة، ومحمود شماسنة، وإياد محسن، وليث الفقيه، ومحمد أسامة داود حسن، ويوسف حسان الفقيه، وجمال جودة حوشية، وعبد الله حوشية، وجهاد جبر شماسنة، ويعقوب الفقيه من بلدة قطنة شمالًا، والمواطن يوسف هاني السلطي في حي وادي الجوز بالمدينة.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من بلدة قفين شمالًا، وهم: خالد عمارنة (البريشي)، وضياء عمارنة، وأحمد عمارنة.

ومن نابلس، اعتقل الاحتلال مواطنين من قرية بيت إيبا غربا، وهما: سعيد غسان عتيلي، وخليل عبد الرحمن سماعتة.

ومن رام الله، اعتقل الاحتلال مواطنين، هما: أسامة سامي قاسم عرار من قرية قراوة بني زيد شمالا، ومحمود الزق من مدينة البيرة.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين يوسف إلياس سراحنة (27 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، ومحمد رأفت حمامرة (26 عاما) من قرية حوسان غربا.

ومن الخليل، اعتقل الاحتلال الشاب محمود إياد محمود العمايرة في حي واد سود ببلدة دورا جنوبا.