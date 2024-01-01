طهران تستضيف مؤتمراً حول دور قادة النصر في دعم أمن المنطقة

العالم - مراسلون

'خصائص الحضارة الاسلامية الجديدة' عنوان مؤتمر دولي اقيم في العاصمة الايرانية طهران بحضور اساتذة وطلبة الدول الإسلامية في ايران لتبيين دور الشهيدين الحاج قاسم سليماني ورفيق دربه ابو مهدي المهندس في دعم الامن والسلام في المنطقة والحفاظ على المبادئ والقيم التي ضحيا من أجلها.

وقال ممثل حركة الجهاد الإسلامي في إيران، ناصر أبو شريف في تصريح لقناة العالم:"الثورة الاسلامية جعلت فلسطين أحد أهم شرعياتها، الحاج قاسم هو جزء من هذه المدرسة وبالتالي بذل جهداً کبيراً من أجل ان تبقی هذه القضية حية وعلی رأس اولويات هذه الأمة".

اكد المشاركون في المؤتمر أنّ المقاومة مستمرة ومدرسة الشهيد سليماني ستبقى خالدةً ولن تغتال بصاروخ أو رصاصة أو قذيفة هاون، وهذا النهج لا يعرف شيئاً عن المساومة، ومهتم بدعم المقاومة وتحرير الأراضي المغتصبة.

وقالت إسراء عودة وهي مشاركة من لبنان:"بدي أحکي عن الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد ابومهدي المهندس، فهما شخصان کثير جسدوا خصائص الحضارة الاسلامية بزماننا من خلال تجاوزهما حدود الدول وتخطيها فما کانوا يفکروا بالحدود وکانوا يفکروا فقط بمساعدة الامة الاسلامية ومحور المقاومة ان کان بسوريا او بالعراق او باليمن او بفلسطين".

وقال صادق محمد وهو طالب لبناني في الجامعات الإيرانية:"نحن نجدد تحرکات الحاج قاسم سليماني بما يحصل في غزة، بالوقوف في وجه العدو الصهيوني الذي أصبح أوهن من بيت العنکبوت".

القضية الفلسطينية لم تكن غائبةً عن الموتمر إذ تم التأكيد على أنّ موجة الغضب التي سادتْ اوساط الشعوب على اختلاف طوائفها ومذاهبها هي رد طبيعي على المجازر التي ترتكب في غزة، وازدواجية الغرب الذي يتشدق بالدفاع عن حقوق الانسان.

الشهيد سليماني رمزاً من رموز المقاومة الاسلامية ولوحة لنشر نهج المقاومة وموسوعة نضالية ضد الاستکبار ومن يدور في فلکه.