فيديو خاص: هكذا يسترقون أطفال غزة الفرح في العالم الجديد

العالم - مراسلون

كاميرا العالم زارت مخيمات النازحين ووقفت على امنيات الأطفال عشية العام الجديد.

بينما يحتفي العالم وأطفال العالم بالعام الجديد بأجواء يملؤها الفرح، يلبسون ثيابا جديدة يشترون ألعابا وينعمون بالسلام وهذا هو الأهم لكم أن تتخيلوا كيف يقضي أطفال غزة أجواء العالم الجديد هم يحاولون أن يسترقوا الفرح بعام جديد من خلال أدوات بسيطة.



وقالت طفلة من أهالي غزة وهي نازحة في المخيم: "أتمنى أن أرجع إلى مدينة غزة ونرجع إلى بيتنا وإلى مدرستي".



وقال أحد الأول في الخيمة الموجودة في ساحة مستشفى شهداء الأقصى لمراسلة العالم: "نحن نحاول من خلال الأشياء البسيطة المتواجدة لدينا أن نتسلى". كما وجه رسالة للعالم أنهم يعلمون كيف يعيش أطفال غزة وأنهم لا يجودون أي شيء وأوضاعهم سيئة جدا ".