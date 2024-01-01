حملة تضامنية عالمية من أجل وقف إطلاق النار في غزة

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وتعد هذه الحملة أول حملة عالمية تطلق من أجل وقف النار على غزة منذ بداية العدوان على القطاع المحاصر.

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ابو غالب ... نشطاء يطلقون حملة في أكثر من 40 بلدا حول العالم للعد التنازلي لوقف إطلاق النار في غزة بالتزامن مع العام الجديد

صفر ... حملة عالمية تنطلق من لندن لوقف إطلاق النار في غزة مع بداية العام الجديد، حيث سينطلق العد التنازلي الذي سيعرض على جسر فوكسهول وسط العاصمة لندن محمّلا بأماني السلام ووقفالحروب بالتزامن مع عام 2024

احمد القاري...الآن وقت ترك كل ما بين يديك من مشاغل للانخراط في حملة المطالبة بوقف العدوان على غزة. وسوم فلسطين يجب أن تتصدر التغريد في كل الدول. خوارزميات فيسبوك وإنستغرام يجب أن تعجز أمام التدفق الهائل للمنشورات المناصرة لوقف العدوان الإسرائيلي فورا ومحاسبة مجرمي الحرب وكل من ناصرهم.

في الثالث من يناير 2020 استشهد أبو مهدي المهندس برفقة اللواء الشهيد قاسم سليماني ، قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية، وعدد من مرافقيهما في جريمة أمريكية إرهابية جبانة بطائرة بدون طيار استهدفتهم لدى خروجهم من مطار بغداد الدولي. بهذه المناسبة شهدت العديد من مدن العالم مراسم احياء هذه الذكرى التي تزامنت هذا العام مع العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ...

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حيدر البرزنجي ... كل عام وانتم قادة النصر ، ونبراس المقاومة ، وعنوان الفخر.

بقايا امل ... يريدون ان يمحوا ذكرى قادة النصر وافضل رد يكون باحياء نهجهم و السير على خطاهم.

أحرار سومر ... استذكار الشهداء قادة النصر يعّد جزءاً من الوفاء ورد الدينَّ لتضحياتهم دفاعاً عن الوطن والشعب والمقدسات

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني تنفيذ محرقة غزة، لليوم الـسابع والثمانين تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من تسعين بالمئة من السكان.

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مهمت كنبكلي ... "أدان البرلمان الإسباني جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي" وبرلمانية اسبانية قامت باحضار جثة رمزية لطفل فلسطيني إلى القاعة العامة للبرلمان، وقالت يجب علينا ان نفعل شيئا لوقف قتل النساء والأطفال في غزة

جمال الملا ... لتنفيذ مخطط التطهير العرقي لا بدّ من ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وهذا ما تفعله" إسرائيل"حاليًا في غزة".

علي بن غذاهم ...ترتكب إسرائيل جرائم إنسانية في غزة، بالسلاح الأمريكي والدعم الغربي.

يحتفل العالم بوداع عام 2023 بأشكال مختلفة في حين يعيش أهالي غزة مع أصوات قذائف المدافع والصواريخ التي لا تكاد تتوقف، على أمل انتهاء العدوان في العام الجديد.

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