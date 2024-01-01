ضابط صهيوني سابق: نحن نغرق أكثر فأكثر في وحل غزة كل يوم

العالم-الاحتلال

و في وقت سابق قال جنرال إسرائيلي في مزاعم جيش الاحتلال، حول تحقيق النصر بالحرب على غزة، وقتل الآلاف من الفصائل الفلسطينية في العدوان المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال الجنرال العسكري الإسرائيلي اللواء في الاحتياط، إسحاق بريك: "لا تصدقوا جيش الاحتلال الإسرائيلي والمحللين الإسرائيليين، فلا حل لأنفاق حماس، فهم يقدمون- يقصد قادة جيش الاحتلال- صورة خاطئة عن آلاف القتلى من حماس، ويواصلون تزوير صور من هذا النوع، كما لو أنهم لم يتعلموا شيئًا".

وأشار بريك في تحليل نشرته صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إلى أن من قتلوا من حماس، أقل بكثير مما يروج له، وأغلب من قتلوا من الجنود والضباط الإسرائيليين سقطوا نتيجة لقنابل حماس وصواريخها المضادة للدبابات".

وأعرب "بريك" عن اعتقاده بأن جيش الاحتلال لا يمتلك حاليًا وسيلة ناجحة وسريعة للقضاء على أعضاء حماس، الذين يتواجدون في الأنفاق ولا يخرجون من فتحاتها إلا لزرع القنابل ونصب الفخاخ المتفجرة وإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات على مركبات الاحتلال المدرعة، ثم يختفون مرة أخرى داخل الأنفاق.