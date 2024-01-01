شاهد: هذه حكاية لص صهيوني التقط صورا مع نتنياهو وسرق أسلحة من غزة!

العالم-الاحتلال

وذكرت الصحيفة أن النيابة العامة قدمت لائحة اتهام ضد "روعي يفارح" (35 عاما) من تل أبيب، وطالبت المحكمة المركزية بتمديد اعتقاله حتى نهاية الإجراءات، وبحسب اللائحة فإن "يفارح" وصل في 7 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، إلى منطقة القتال في الجنوب، وقدم نفسه كذبا في مناصب مختلفة، بما في ذلك كخبير مفرقعات، ومقاتل في وحدة "يمام" الشرطية الخاصة، وضابط في جهاز الأمن العام "الشاباك"، ما سمح له بالوصول إلى الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية.





وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "يفارح" سرق أسلحة وذخائر بكميات كبيرة، منها قنابل يدوية وخراطيش ورصاص، بالإضافة إلى سرقة المعدات العسكرية ومعدات الشرطة، مثل الزي الرسمي وجهاز اتصال لاسلكي وطائرة بدون طيار وغيرها، وقام بنقل بعض الأسلحة والذخائر بسيارته إلى أماكن مختلفة.

وأثناء القبض عليه، كان يحمل أسلحة وذخائر ومعدات في سيارته وشقته وشقة والدته، كما أنه عثر بحوزته على بندقية هجومية من طراز M4، وثلاث عبوات ناسفة و14 قنبلة صوت، وقنبلتي دخان، وقذيفة M203، وصندوق ذخيرة 5.56 ملم، وصندوق ذخيرة مسدس عيار 9 ملم، وطائرة بدون طيار، وسترات واقية، وخوذات، بحسب الصحيفة.



ووصفت "يديعوت أحرونوت" الحادث بأنه "خرق أمني" يضاف إلى الفشل الاستخباري والأمني منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.