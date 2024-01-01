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كتائب القسام: مقاتلينا سيطروا على طائرة مسيرة كانت في مهمة استخبارية في غزة

كتائب القسام: مقاتلينا سيطروا على طائرة مسيرة كانت في مهمة استخبارية في غزة
الإثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم الاثنين، سيطرتها على طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة.

العالم-فلسطين

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان مقتضب، إن الطائرة المسيرة كانت في مهمة استخبارية في بيت حانون شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن مقاتليها سيطروا على الطائرة.

في سياق متصل، خاض مقاومون فلسطينيون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال المتوغلة في مناطق متفرقة بمحافظة خانيونس.

وذكرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية فجر اليوم، مع قوات الاحتلال المتوغلة شرق وشمال مدينة خانيونس جنوب القطاع.

من جانبها، أفادت كتائب المقاومة الوطنية الجناح المسلح للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بأن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة في محور وسط خانيونس، وأطلقوا قذيفة "آر بي جي" تجاه آلية إسرائيلية وحققوا فيها إصابة مباشرة.

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