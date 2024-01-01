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خاجي يجري مشاورات مع محمد عبد السلام 

خاجي يجري مشاورات مع محمد عبد السلام 
الإثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

أجرى المتحدث باسم حركة انصار الله، كبير المفاوضين اليمنيين "محمد عبد السلام"، اليوم الاثنين في طهران، مشاورات مع "علي اصغر خاجي" كبير مستشاري وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون السياسية الخاصة.

العالم - ايران

وناقش الضيف اليمني مع المسؤول الايراني، في هذا اللقاء، آخر الاوضاع الجارية في اليمن وفلسطين؛ حيث طالب الجانبان بوقف جرائم كيان الاحتلال الصهيوني ضد أهالي غزة وتنفيذ حالة وقف اطلاق النار بشكل عاجل ودائم.

كما ناقش الجانبان في اللقاء، الوضع الميداني والسياسي والانساني داخل اليمن، اضافة الى التطورات الاقليمية خاصة الوضع في غزة، وأكدا ضرورة تسوية الأزمة القائمة في اليمن من خلال حوار سياسي.

الى ذلك، رحب المسؤول الايراني بالتقدم الذي حصل في سير مفاوضات السلام اليمني، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الاسلامية للمساعدة في تقدم هذه المسيرة.

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