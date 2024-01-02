الأمطار تغرق مخيمات النازحين ومئات آلاف يعيشون أوضاعا مأساوية

العالم - خاص بالعالم

خلال الساعات الماضية رصدت وزارة الصحة في قطاع غزة اكثر من خمسة عشر مجزرة في مناطق مختلفة من القطاع راح ضحيتها أكثر من مئتي شهيد واصيب فيها المئات.

الغارات بالطائرات الحربية والمسيرة والقصف المدفعي الإسرائيلي تركز على وسط القطاع في منطقة مخيم المغازي، كذلك أطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائفها بكثافة في اتجاه المحافظة الوسطى ما خلف أضرار هائلة بالمنازل والبنى التحتية.

منظمة 'أطباء بلا حدود' تطرقت إلى الوضع الإنساني في غزة وحجم المآسي، مشيرة الى أن 'الرعب في القطاع وصل إلى درجة لم تعد هناك كلمات لوصفه'.

مخيمات النازحين قرب الحدود المصرية كذلك تعاني وضعا كارثيا لا يقل مأساوية عن الإبادة التي تمارسها آلة الحرب الإسرائيلية والوحشية.

الأمطار أغرقت خيم النازحين بالمياه ومئات آلاف النازحين يعيشون ليالي قاسية وعصيبة نتيجة البرد وقلة الطعام والشراب.

ووسط هذه المعاناة يفتقد عدد كبير من الأطفال إلى ثياب الشتاء لتقيهم من البرد القارس، حيث أن معظم العائلات اضطرت إلى النزوح من منازلها من دون أي أغراض خاصة، وبقوا من دون أدنى مقوّمات للحياة الإنسانية الكريمة.

منظمة 'اليونيسيف' بدورها حذرت من الاوضاع المأساوية في القطاع، مؤكدة أن أكثر من ألف طفل في غزة بترت لهم ساق أو كلا الساقين، فيما أفاد الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء بأن عدد الشهداء هذا العام هو الأكبر في فلسطين منذ نكبة ثمانية واربعين.

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