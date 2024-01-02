شاهد.. المقاومة تشتد بقطاع غزة والإحتلال يقر بخسائر جديدة

العالم - خاص بالعالم

واضافت ان مقاوميها قاموا باستهداف ناقلة جند في منطقة معن جنوب شرق مدينة خانيونس، ودبابة ميركفاه في منطقة القرارة شمال المدينة.



وخلال الايام الاربعة الماضية تمكنت القسام من تدمير احدى وسبعين آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي كليا أو جزئيا، وذلك بحسب ما اعلن عنه المتحدث باسم الكتائب ابو عبيدة، الذي اضاف ان المقاومين تمكنوا من قتل16 جنديا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وتنفيذ42 مهمة عسكرية أوقعت عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

كما تم خلال تلك المهام استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم، إضافة إلى عمليتي قنص واستهداف مروحية وطائرتي استطلاع.



سرايا القدس اعلنت استهدافها لدبابة ميركافا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما خاض مقاوموها اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال بالأسلحة الرشاشة موقعين بهم إصابات محققة في مناطق التقدم في المخيم.

وعرض مشاهد لاستهداف المقاومين لآليات عسكرية اسرائيلية في محور التفاح والدرج شرق غزة.



كتائب القسام قامت باستهداف تجمعا لآليات وجنود الاحتلال جنوب شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون، بالاضافة الى دكها تجمعا اخرا شمال شرق مخيم البريج بقذائف الهاون من العيار الثقيل.



من جانبه اعلنت سرايا القدس قصفها تحشدا لجنود الاحتلال في منطقة معن شرق خانيونس.

وقالت وسائل اعلام عبرية ان واحد وثلاثين جنديا اصيبوا خلال الساعات الاربعة والعشرين الماضية بينهم ثمانية عشر جنديا داخل قطاع غزة.

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