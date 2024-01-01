شاهد.. أول رسالة مليونية تركية في العام الجديد

العالم - مراسلون

تفتتح تركيا العام الجديد بتظاهرة مليونية دعماً لغزة؛ مئات الآلاف من المتظاهرين انطلقوا من مساجد اسطنبول، رفضاً لآلة القتل الاسرائيلية، في واحدة من أكبر التظاهرات التي شهدتها تركيا منذ بداية الحرب على غزة.

وقال محمود بلجوك وهو أحد المتظاهرين:"هذا الحشد البشري هو طوفان شعبي من اجل طوفان الاقصى من اجل غزة، نحن هنا لمساندة اهلنا وشعبنا الفلسطيني ولنلعن الاحتلال وندعوا احرار العالم لتجريمه والوقوف في وجهه".

أعلام فلسطين ولافتات التضامن وحناجر تهتف للمقاومة وتحيي صمود الفلسطينين في غزة، هكذا كان المشهد السائد خلال التظاهرة، اضافة الى مطالبات باتخاذ مواقف رسمية عربية واسلامية جادة لمواجهة تغول الاحتلال بحق القطاع المحاصر".

وقال حسين سعيد اوغلو وهو متظاهر أخر:"نحن نتضامن مع اهلنا في غزة لذلك حضرنا هنا منذ صلاة الفجر لنعلن صرختنا بوجه الاحتلال وبوجه القوى الظالمة التي تسانده، نحن مع فلسطين والشعب الفلسطيني".

وقال توبراك اوغان وهو متظاهر أخر:"أنا احب فلسطين منذ طفولتي وجئت هنا لأعبر عن وقوفي الى جانبها وان شاء الله تفتح الحدود ونذهب الى هناك لنساند المقاومة ونقف بوجه الظلم الاسرائيلي الحاقد عدونا وعدو الامة الاسلامية".

وأكد المتظاهرون على ضرورة حشد كل الطاقات الشعبية من اجل ضمان استمرار تصاعد حالة التضامن مع غزة واعلاء صوتها في ظل حالة حصار مطبق وقتل متواصل في القطاع.

اوقفوا حرب غزة وجرموا الاحتلال اول الرسائل الشعبية التركية في العام الجديد وهي رسائل ارادت الحماهير أن توصلها للعالم الصامت عن مذبحة قتل وجرح وفقد فيها مايزيد عن 100 الف في قطاع غزة المحاصر ولازالت مستمرة.