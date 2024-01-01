شاهد: ثلاث دول تدخل حالة انذار، توقعاً لحدوث تسونامي

العالم - حوادث

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراً من احتمال حدوث تسونامي على طول المناطق الساحلية في مقاطعات إيشيكاوا ونيغاتا وتوياما الواقعة على جانب بحر اليابان في جزيرة هونشو.

وأفادت الوكالة أن أمواجا يصل ارتفاعها إلى متر ونصف المتر ضربت ميناء واجيما في إيشيكاوا.

الزلزال تسبب في انقطاع الكهرباء عن حوالي ثلاثة وثلاثين ألفا وخمسمئة منزلا، كما أغلقت الطرق السريعة الرئيسية في المنطقة وعُلّقت رحلات قطار شينكانسن السريع بين طوكيو ونوتو بإيشيكاوا، بحسب إدارة السكك الحديدية اليابانية.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن السلطات لا تزال تقيم حجم الأضرار، ويتعين على السكان الاستعداد لأي هزات أخرى وحث سكان المناطق المتوقع تعرضها لموجات تسونامي على الإخلاء في أقرب وقت ممكن.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشي:"أطلب بكل تواضع أن يتوخى جميع المواطنين الحذر من خطر حدوث المزيد من الزلازل وعلى كل من يعيش في المنطقة التي وقعت فيها الهزات القوية أن يولي اهتماماً وثيقاً لأوامر الإخلاء الصادرة عن السلطات المحلية وكذلك المعلومات التي يعرضها التلفزيون والإذاعة والإنترنت".

كما أعلنت حالة الانذار في مدن أقصى الشرق الروسي بسبب خطر محتمل بحدوث تسونامي من دون القيام بعمليات إخلاء حتى الآن، وقالت وزارة الحالات الطارئة الروسية أن موجات تسونامي قد تطال شواطئ على ساحل ساخالين الغربي وأوصت سلطات فلاديفوستوك الصيادين بالعودة إلى الميناء.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية من ارتفاع مستويات البحر في بعض مناطق إقليم غانغون على الساحل الشرقي بعد الزلزال الذي ضرب شمال وسط اليابان.