شاهد: علماء اليمن يستنهضون الأمة الإسلامية لنصرة غزة

العالم - مراسلون

في اجتماع موسع للعلماء اليمنيين وبعض علماء الدول العربية أمام طوارىء القضية الفلسطينية دعا العلماء قادة الأنظمة العربية والإسلامية وشعوبها إلى اتخاذ إجراءات عملية واضحة والوقوف صفاً واحداً في مواجهة العدو الصهيوني المجرم ومواجهة الدول المتحالفة معه، استجابة لله في النهي عن المنكر والسعي للجهاد في سبيل الله ونصرة المستضعفين من عباده.

وقال رئيس اللجنة العليا لنصرة الأقصی العلامة محمد مفتاح في کلمة له في الاجتماع:"حضورنا هنا أيها الاحبة الکرام الاجلاء في حملة التعبئة والاستنفار لکي نبلغ العالم بأن الشعب اليمني موحد بکافة فئاته واطيافه في نصرة الشعب الفلسطيني ولن ندخر جهداً، فأرواحنا، اموالنا، اولادنا وکل ما نملک هو لله".

يأتي ذلك التزاما بالواجب والتحرك الجاد لنصرة فلسطين وأكد العلماء على ضرورة تفعيل سلاح المقاطعة للكيان الصهيوني المجرم وللداعمين له دولاً وشركات بكل أشكال المقاطعة السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية والرياضية. كما باركوا التحرك العسكري وطالبوا جميع علماء الأمة بالتفاعل الجاد والتوعية وبث روح الجهاد ومواجهة العدوان ووجوب توجيه الشباب إلى ميادين الإعداد والتأهيل والتدريب لمواجهة العدوان والمخاطر المحققة منها والمحتملة.

وقال وکيل وزارة الارشاد والحج، العلامة صالح الخولاني في تصريح خص به قناة العالم:"ندعوا من هذا المؤتمر، الشعب برمته والعالم الاسلامي واحرار الانسانية بأن يوحدوا الصف ويجمعوا الکلمة لنصرة غزة ولدعم مجاهدينا ولدعم جيشنا ونحن نعلن التأييد المطلق للسيد القائد ونعلن کذلک التأييد المطلق لما يقوم به اخوتنا في القوات المسلحة".

اجتماع العلماء استنكر استمرار التطبيع مع الكيان الصهيوني من قبل بعض الدول وطالب بضرورة قطع العلاقات معه. ودعا شعوب الأمة وأنظمتها إلى السعي إلى فك الحصار عن أهل غزة فورا وفتح المنافذ البرية والجوية والبحرية وإيصال المساعدات الغذائية والطبية والوقود ورفع المعاناة عنهم وبالأخص الدول المجاورة لفلسطين فالواجب عليهم أعظم، والحجة عليهم ألزم.

من منطلق الواجب الديني تجاه القضية الفلسطينية کان لعلماء اليمن کلمتهم واقامة الحجة لتنهض الأمة بما عليها من وازع ديني وانساني وقومي نصرة لغزة العزة.