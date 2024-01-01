عبد اللهيان: إيران تدعم دائما إرادة الشعب اليمني

العالم - ايران

والتقى المتحدث باسم انصار الله رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام، اليوم الاثنين، في طهران وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان.

وفي هذا اللقاء، أكد أمير عبداللهيان دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للسلام في اليمن،معربا عن ارتياحه لمسيرة المفاوضات الماضية الى الامام قدما بين اليمن والمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم دائما إرادة الشعب اليمني.

كما أعرب وزير خارجية بلادنا عن تقديره وشكره لموقف أنصار الله الصلب والقوي في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم.

من جانبه أشاد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض في هذا اللقاء بالدعم السياسي المستمر الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لجبهة المقاومة وأطلع وزير الخارجية الايراني على آخر تطورات السلام في اليمن.