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البرلمان الليبي يتخذ قرارا هاما ضد كيان الاحتلال

البرلمان الليبي يتخذ قرارا هاما ضد كيان الاحتلال
الإثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

قرر مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، إضافة بعض الأحكام إلى قانون 1957 بشأن مقاطعة كيان الاحتلال، وذلك بتجريم السفر من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الكيان الإسرائيلي.

العالم-ليبيا

أوضح أنه حظر إقامة أي اتصالات أو علاقات مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التابعين للكيان الإسرائيلي، ويحرم تمكين حاملي جنسية الكيان الإسرائيلي من الدخول للأراضي الليبية أو مقرات وفروع البعثات الدبلوماسية والقنصلية والإدارية الليبية.

وأضاف البرلمان الليبي منع تمكين الطائرات المدنية والعسكرية التابعة للكيان الإسرائيلي من المرور بالأجواء الليبية.

كما حظر تمكين السفن وكافة القطع البحرية المسجلة باسمه أو تحمل علمه، أو مسجلة باسم أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تابعين له أو يحملون جنسيته، من الدخول إلى المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة للدولة الليبية.

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